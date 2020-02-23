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Эурелью Гомес
№1
Вратарь
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Команда
Уотфорд
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
15 февр. 1981 (39) лет
Рост
191
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Уотфорд
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Манчестер Юнайтед
3
Уотфорд
0
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Уотфорд
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Брайтон & Хов
1
Уотфорд
1
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Уотфорд
2 : 3
Эвертон
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Уотфорд
2
Эвертон
3
был в запасе
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Астон Вилла
2 : 1
Уотфорд
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
был в запасе
Астон Вилла
2
Уотфорд
1
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
15:30
Уотфорд
0 : 0
Тоттенхэм
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
15:30
был в запасе
Уотфорд
0
Тоттенхэм
0
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Борнмут
0 : 3
Уотфорд
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Борнмут
0
Уотфорд
3
был в запасе
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
18:00
Уотфорд
2 : 1
Вулверхэмптон
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
18:00
был в запасе
Уотфорд
2
Вулверхэмптон
1
был в запасе
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
Уотфорд
3 : 0
Астон Вилла
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Уотфорд
3
Астон Вилла
0
был в запасе
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
Уотфорд
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
1
Уотфорд
1
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
Уотфорд
2 : 0
Манчестер Юнайтед
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Уотфорд
2
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
15:30
Ливерпуль
2 : 0
Уотфорд
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
15:30
был в запасе
Ливерпуль
2
Уотфорд
0
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
Уотфорд
0 : 0
Кристал Пэлас
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Уотфорд
0
Кристал Пэлас
0
был в запасе
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
22:30
Лестер Сити
2 : 0
Уотфорд
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Лестер Сити
2
Уотфорд
0
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
Саутгемптон
2 : 1
Уотфорд
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
Саутгемптон
2
Уотфорд
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Уотфорд
0 : 3
Бернли
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Уотфорд
0
Бернли
3
был в запасе
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
23:00
Норвич Сити
0 : 2
Уотфорд
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
23:00
был в запасе
Норвич Сити
0
Уотфорд
2
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:30
Уотфорд
1 : 2
Челси
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
Уотфорд
1
Челси
2
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
Уотфорд
0 : 0
Борнмут
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Уотфорд
0
Борнмут
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Тоттенхэм
1 : 1
Уотфорд
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Тоттенхэм
1
Уотфорд
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
Уотфорд
0 : 0
Шеффилд Юнайтед
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Уотфорд
0
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
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