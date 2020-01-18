Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
0:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 23 тур

АПЛ,

23 тур

Англия
18 янв. 2020, 15:30 МСК
18.01.2020, 15:30 МСК
суббота
Составы
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
4
Доусон
Крейг Доусон
90
11
Масина
Адам Масина
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
23
Сарр
Исмаила Сарр
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
25
Холебас
Хосе Холебас
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
37
Перейра
Роберто Перейра
20
Кина
Домингуш Кина
33
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
18
Грэй
Андре Грэй
Тоттенхэм
мин
22
Газзанига
Пауло Газзанига
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
24
Орье
Серж Орье
90
39
Танганга
Джафет Танганга
90
8
Уинкс
Гарри Уинкс
90
20
Алли
Деле Алли
90
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
11
Ламела
Эрик Ламела
90
27
Моура
Лукас Моура
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
15
Дайер
Эрик Дайер
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
19
Сессеньон
Райан Сессеньон
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
30
Фернандеш
Жедсон Фернандеш
29
Скипп
Оливер Скипп