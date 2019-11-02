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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Деулофеу 80
1:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Абрахам 5
Пулишич 55
АПЛ, 11 тур
АПЛ,
11 тур
Англия
2 нояб. 2019, 20:30 МСК
2.11.2019, 20:30 МСК
суббота
Составы
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
2
Янмат
Дэрил Янмат
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
80'
80'
90
4
Доусон
Крейг Доусон
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
90
11
Масина
Адам Масина
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
18
Грэй
Андре Грэй
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
25
Холебас
Хосе Холебас
36
Фулкье
Димитри Фулкье
21
Кико
Кико
19
Хьюз
Уилл Хьюз
22
Саксесс
Исаак Саксесс
Челси
мин
10
Виллиан
Виллиан
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
15
Зума
Курт Зума
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
90
5
Жоржиньо
Жоржиньо
90
1
Кепа
Кепа
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
55'
55'
90
29
Томори
Фикайо Томори
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
5'
5'
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
3
Алонсо
Маркос Алонсо
24
Джеймс
Рис Джеймс
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
47
Гилмор
Билли Гилмор
18
Жиру
Оливье Жиру
23
Батшуайи
Миши Батшуайи