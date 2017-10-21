Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Челси
Лондон
Педро 12
Батшуайи 71
Аспиликуэта 87
Батшуайи 90
4:2
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Дукуре 45
Перейра 50
АПЛ, 9 тур
АПЛ,
9 тур
Англия
21 окт. 2017, 14:30 МСК
21.10.2017, 14:30 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
30
Луис
Давид Луис
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
68
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
87'
87'
90
10
Азар
Эден Азар
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
9
Мората
Альваро Мората
61
11
Педро
Педро
12'
12'
86
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
44
Ампаду
Итан Ампаду
22
Виллиан
Виллиан
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
17
Мусонда
Шарли Мусонда
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
71', 90'
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
21
Кико
Кико
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
37
Перейра
Роберто Перейра
50'
50'
65
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
45'
45'
90
9
Дини
Трой Дини
80
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
30
Карнезис
Орестис Карнезис
2
Янмат
Дэрил Янмат
13
Ваге
Молла Ваге
29
Капу
Этьенн Капу
23
Уотсон
Бен Уотсон
28
Каррильо
Андре Каррильо
18
Грэй
Андре Грэй