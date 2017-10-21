Матч завершен
Челси
Лондон
Педро 12
Батшуайи 71
Аспиликуэта 87
Батшуайи 90
4:2
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Дукуре 45
Перейра 50
АПЛ, 9 тур

АПЛ,

9 тур

Англия
21 окт. 2017, 14:30 МСК
21.10.2017, 14:30 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
30
Луис
Давид Луис
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
68
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
87'
87'
90
10
Азар
Эден Азар
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
9
Мората
Альваро Мората
61
11
Педро
Педро
12'
12'
86
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
44
Ампаду
Итан Ампаду
22
Виллиан
Виллиан
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
17
Мусонда
Шарли Мусонда
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
71', 90'
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
21
Кико
Кико
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
37
Перейра
Роберто Перейра
50'
50'
65
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
45'
45'
90
9
Дини
Трой Дини
80
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
30
Карнезис
Орестис Карнезис
2
Янмат
Дэрил Янмат
13
Ваге
Молла Ваге
29
Капу
Этьенн Капу
23
Уотсон
Бен Уотсон
28
Каррильо
Андре Каррильо
18
Грэй
Андре Грэй