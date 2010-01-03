Челси - Уотфорд: 03 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Челси
Лондон
5:0

Челси - Уотфорд: 03 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
3 янв. 2010, 18:00 МСК
3.01.2010, 18:00 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
4
Доусон
Крейг Доусон
11
Масина
Адам Масина
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
29
Капу
Этьенн Капу
21
Кико
Кико
8
Клеверли
Том Клеверли
19
Хьюз
Уилл Хьюз
23
Сарр
Исмаила Сарр
10
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
9
Дини
Трой Дини
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
-
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
-
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
-
37
Перейра
Роберто Перейра
-
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
-
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
-
33
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
-
18
Грэй
Андре Грэй
-
17
Педро
Жуан Педро
-

События

Матч окончен 5:0

Прошлые матчи

04.07.2020 04 июля 2020 сб 22:00
Челси
3 : 0
Уотфорд
04.07.2020 04 июля 2020 сб 22:00
Челси
3
Уотфорд
0
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 20:30
Уотфорд
1 : 2
Челси
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 20:30
Уотфорд
1
Челси
2
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:00
Челси
3 : 0
Уотфорд
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:00
Челси
3
Уотфорд
0
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 22:30
Уотфорд
1 : 2
Челси
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 22:30
Уотфорд
1
Челси
2
05.02.2018 05 февр. 2018 пн 23:00
Уотфорд
4 : 1
Челси
05.02.2018 05 февр. 2018 пн 23:00
Уотфорд
4
Челси
1
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 14:30
Челси
4 : 2
Уотфорд
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 14:30
Челси
4
Уотфорд
2
15.05.2017 15 мая 2017 пн 22:00
Челси
4 : 3
Уотфорд
15.05.2017 15 мая 2017 пн 22:00
Челси
4
Уотфорд
3
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 17:00
Уотфорд
1 : 2
Челси
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 17:00
Уотфорд
1
Челси
2
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
Уотфорд
0 : 0
Челси
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
Уотфорд
0
Челси
0
26.12.2015 26 дек. 2015 сб 18:00
Челси
2 : 2
Уотфорд
26.12.2015 26 дек. 2015 сб 18:00
Челси
2
Уотфорд
2
04.01.2015 04 янв. 2015 вс 19:00
Челси
3 : 0
Уотфорд
04.01.2015 04 янв. 2015 вс 19:00
Челси
3
Уотфорд
0
03.01.2010 03 янв. 2010 вс 18:00
Челси
5 : 0
Уотфорд
03.01.2010 03 янв. 2010 вс 18:00
Челси
5
Уотфорд
0
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 20:30
Уотфорд
1 : 3
Челси
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 20:30
Уотфорд
1
Челси
3

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