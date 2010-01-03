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Кубок Англии
Челси VS Уотфорд
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Челси - Уотфорд: 03 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Челси
Лондон
5:0
Челси - Уотфорд: 03 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Кубок Англии, 1/32 финала
Кубок Англии,
1/32 финала
Англия
3 янв. 2010, 18:00 МСК
3.01.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
4
Доусон
Крейг Доусон
11
Масина
Адам Масина
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
29
Капу
Этьенн Капу
21
Кико
Кико
8
Клеверли
Том Клеверли
19
Хьюз
Уилл Хьюз
23
Сарр
Исмаила Сарр
10
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
9
Дини
Трой Дини
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
-
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
-
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
-
37
Перейра
Роберто Перейра
-
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
-
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
-
33
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
-
18
Грэй
Андре Грэй
-
17
Педро
Жуан Педро
-
События
Матч окончен 5:0
Прошлые матчи
04.07.2020
04 июля 2020
сб
22:00
Челси
3 : 0
Уотфорд
04.07.2020
04 июля 2020
сб
22:00
Челси
3
Уотфорд
0
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
20:30
Уотфорд
1 : 2
Челси
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
20:30
Уотфорд
1
Челси
2
05.05.2019
05 мая 2019
вс
16:00
Челси
3 : 0
Уотфорд
05.05.2019
05 мая 2019
вс
16:00
Челси
3
Уотфорд
0
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
22:30
Уотфорд
1 : 2
Челси
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
22:30
Уотфорд
1
Челси
2
05.02.2018
05 февр. 2018
пн
23:00
Уотфорд
4 : 1
Челси
05.02.2018
05 февр. 2018
пн
23:00
Уотфорд
4
Челси
1
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:30
Челси
4 : 2
Уотфорд
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:30
Челси
4
Уотфорд
2
15.05.2017
15 мая 2017
пн
22:00
Челси
4 : 3
Уотфорд
15.05.2017
15 мая 2017
пн
22:00
Челси
4
Уотфорд
3
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
17:00
Уотфорд
1 : 2
Челси
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
17:00
Уотфорд
1
Челси
2
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
Уотфорд
0 : 0
Челси
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
Уотфорд
0
Челси
0
26.12.2015
26 дек. 2015
сб
18:00
Челси
2 : 2
Уотфорд
26.12.2015
26 дек. 2015
сб
18:00
Челси
2
Уотфорд
2
04.01.2015
04 янв. 2015
вс
19:00
Челси
3 : 0
Уотфорд
04.01.2015
04 янв. 2015
вс
19:00
Челси
3
Уотфорд
0
03.01.2010
03 янв. 2010
вс
18:00
Челси
5 : 0
Уотфорд
03.01.2010
03 янв. 2010
вс
18:00
Челси
5
Уотфорд
0
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
20:30
Уотфорд
1 : 3
Челси
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
20:30
Уотфорд
1
Челси
3
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