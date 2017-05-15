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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Челси
Лондон
Терри 22
Аспиликуэта 36
Батшуайи 49
Фабрегас 88
4:3
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Капу 24
Янмат 51
Окака-Чука 74
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
15 мая 2017, 22:00 МСК
15.05.2017, 22:00 МСК
понедельник
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Челси
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
90
26
Терри
Джон Терри
22'
22'
90
5
Зума
Курт Зума
90
5
Аке
Натан Аке
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
36'
36'
90
10
Азар
Эден Азар
90
22
Виллиан
Виллиан
90
29
Чалоба
Натаниэль Чалоба
79
16
Кенеди
Роберт Кенеди
75
7
Канте
Н'Голо Канте
90
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
49'
49'
84
Запасные
37
Эдуарду
Эдуарду
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
3
Алонсо
Маркос Алонсо
34
Эйна
Ола Эйна
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
88'
11
Педро
Педро
19
Коста
Диего Коста
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
22
Янмат
Дэрил Янмат
51'
51'
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
8
Бехрами
Валон Бехрами
90
29
Капу
Этьенн Капу
24'
24'
90
15
Клеверли
Том Клеверли
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
7
Амрабат
Нордин Амрабат
90
21
Ньянг
М'Байе Ньянг
71
Запасные
30
Пантилимон
Костел Пантилимон
18
Суньига
Камило Суньига
32
Мэйсон
Брэндон Мэйсон
42
Элефтериу
Эндрю Элефтериу
47
Перейра
Дион Перейра
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
74'
9
Дини
Трой Дини