Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Дини 42
Янмат 84
Деулофеу 88
Перейра 90
4:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Азар 82
АПЛ, 26 тур

АПЛ,

26 тур

Англия
5 февр. 2018, 23:00 МСК
5.02.2018, 23:00 МСК
понедельник
Составы
Уотфорд
мин
30
Карнезис
Орестис Карнезис
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
2
Янмат
Дэрил Янмат
84'
84'
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
22
Зеегелар
Марвин Зеегелар
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
88'
88'
90
9
Дини
Трой Дини
42'
42'
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
35
Бахман
Даниэль Бахман
28
Каррильо
Андре Каррильо
37
Перейра
Роберто Перейра
90'
12
Ндонг
Дидье Ндонг
18
Грэй
Андре Грэй
20
Лукебакио
Доди Лукебакио
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
30
Луис
Давид Луис
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
22
Виллиан
Виллиан
90
11
Педро
Педро
90
10
Азар
Эден Азар
82'
82'
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Мозес
Виктор Мозес
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
33
Эмерсон
Эмерсон
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
6
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
18
Жиру
Оливье Жиру