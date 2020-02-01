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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Масина 10
Перейра 42
2:3
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Мина 45
Мина 45
Уолкотт 90
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
1 февр. 2020, 18:00 МСК
1.02.2020, 18:00 МСК
суббота
Составы
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
11
Масина
Адам Масина
10'
10'
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
37
Перейра
Роберто Перейра
42'
42'
90
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
25
Холебас
Хосе Холебас
19
Хьюз
Уилл Хьюз
33
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
10
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
22
Саксесс
Исаак Саксесс
18
Грэй
Андре Грэй
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
12
Динь
Люка Динь
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
13
Мина
Йерри Мина
45'
45'
45', 45'
90
8
Делф
Фабиан Делф
90
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
90
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
90'
90'
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
90
7
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
5
Кин
Майкл Кин
18
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
20
Бернард
Бернард
27
Кен
Мойзе Кен