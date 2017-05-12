Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Баркли 56
1:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
12 мая 2017, 21:45 МСК
12.05.2017, 21:45 МСК
пятница
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
45
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
11
Миральяс
Кевин Миральяс
86
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
8
Баркли
Росс Баркли
56'
56'
80
Запасные
41
Хевельт
Матеуш Хевельт
46
Уилльямс
Эшли Уилльямс
38
Пеннингтон
Мэттью Пеннингтон
18
Бэрри
Гарет Бэрри
21
Бешич
Мухамед Бешич
9
Коне
Аруна Коне
19
Валенсия
Эннер Валенсия
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
37
25
Холебас
Хосе Холебас
90
11
Бехрами
Валон Бехрами
71
29
Капу
Этьенн Капу
81
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
22
Янмат
Дэрил Янмат
90
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
30
Пантилимон
Костел Пантилимон
18
Суньига
Камило Суньига
42
Элефтериу
Эндрю Элефтериу
23
Уотсон
Бен Уотсон
7
Амрабат
Нордин Амрабат
21
Ньянг
М'Байе Ньянг
10
Саксесс
Исаак Саксесс