Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Дини 80
1:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 28 тур

АПЛ,

28 тур

Англия
24 февр. 2018, 20:30 МСК
24.02.2018, 20:30 МСК
суббота
Составы
Уотфорд
мин
30
Карнезис
Орестис Карнезис
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
2
Янмат
Дэрил Янмат
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
9
Дини
Трой Дини
80'
80'
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
3
Бритос
Мигель Бритос
21
Кико
Кико
28
Каррильо
Андре Каррильо
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
22
Зеегелар
Марвин Зеегелар
18
Грэй
Андре Грэй
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
4
Кин
Майкл Кин
90
43
Кенни
Джонджо Кенни
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
10
Руни
Уэйн Руни
90
19
Ниасс
Умар Ниасс
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
36
Гарбатт
Люк Гарбатт
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
7
Боласи
Янник Боласи
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
14
Тосун
Дженк Тосун