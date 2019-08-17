Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Бернард 10
1:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 2 тур

АПЛ,

2 тур

Англия
17 авг. 2019, 17:00 МСК
17.08.2019, 17:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
12
Динь
Люка Динь
73
5
Кин
Майкл Кин
90
21
Гомеш
Андре Гомеш
90
20
Бернард
Бернард
10'
10'
90
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
72
13
Мина
Йерри Мина
90
25
Гбамин
Жан-Филипп Гбамин
90
7
Ришарлисон
Ришарлисон
63
Запасные
49
Лоссль
Йонас Лоссль
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
26
Дэвис
Том Дэвис
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
14
Тосун
Дженк Тосун
17
Ивоби
Алекс Ивоби
27
Кен
Мойзе Кен
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
29
Капу
Этьенн Капу
83
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
21
Кико
Кико
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
79
4
Доусон
Крейг Доусон
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
9
Дини
Трой Дини
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
67
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
2
Янмат
Дэрил Янмат
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
8
Клеверли
Том Клеверли
20
Кина
Домингуш Кина
10
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
18
Грэй
Андре Грэй