Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Ниасс 67
Калверт-Льюин 74
Бэйнс 90
3:2
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Ришарлисон 46
Кабаселе 64
АПЛ, 11 тур

АПЛ,

11 тур

Англия
5 нояб. 2017, 19:30 МСК
5.11.2017, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90'
90'
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
4
Кин
Майкл Кин
90
43
Кенни
Джонджо Кенни
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
10
Руни
Уэйн Руни
90
19
Ниасс
Умар Ниасс
67'
67'
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
12
Леннон
Аарон Леннон
21
Бешич
Мухамед Бешич
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
74'
31
Лукман
Адемола Лукман
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
64'
64'
90
21
Кико
Кико
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
28
Каррильо
Андре Каррильо
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
18
Грэй
Андре Грэй
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
46'
46'
90
Запасные
30
Карнезис
Орестис Карнезис
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
2
Янмат
Дэрил Янмат
29
Капу
Этьенн Капу
23
Уотсон
Бен Уотсон
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
17
Синклэйр
Джером Синклэйр