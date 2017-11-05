Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
Белоруссия
Португалия
США
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Эйбар
Марсель
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Ниасс 67
Калверт-Льюин 74
Бэйнс 90
3:2
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Ришарлисон 46
Кабаселе 64
АПЛ, 11 тур
АПЛ,
11 тур
Англия
5 нояб. 2017, 19:30 МСК
5.11.2017, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90'
90'
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
4
Кин
Майкл Кин
90
43
Кенни
Джонджо Кенни
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
10
Руни
Уэйн Руни
90
19
Ниасс
Умар Ниасс
67'
67'
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
12
Леннон
Аарон Леннон
21
Бешич
Мухамед Бешич
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
74'
31
Лукман
Адемола Лукман
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
64'
64'
90
21
Кико
Кико
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
28
Каррильо
Андре Каррильо
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
18
Грэй
Андре Грэй
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
46'
46'
90
Запасные
30
Карнезис
Орестис Карнезис
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
2
Янмат
Дэрил Янмат
29
Капу
Этьенн Капу
23
Уотсон
Бен Уотсон
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
17
Синклэйр
Джером Синклэйр