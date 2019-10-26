Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
0:0
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
АПЛ, 10 тур

АПЛ,

10 тур

Англия
26 окт. 2019, 17:00 МСК
26.10.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
2
Янмат
Дэрил Янмат
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
4
Доусон
Крейг Доусон
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
90
11
Масина
Адам Масина
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
5
Предль
Себастьян Предль
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
36
Фулкье
Димитри Фулкье
19
Хьюз
Уилл Хьюз
20
Кина
Домингуш Кина
18
Грэй
Андре Грэй
Борнмут
мин
7
Кинг
Джошуа Кинг
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
3
Кук
Стив Кук
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
8
Лерма
Жефферсон Лерма
90
29
Биллинг
Филип Биллинг
90
21
Рико
Диего Рико
90
14
Греневельд
Арно Греневельд
90
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
26
Келли
Ллойд Келли
33
Мепхам
Крис Мепхам
22
Уилсон
Харри Уилсон
16
Кук
Льюис Кук
9
Соланке
Доминик Соланке