Матч завершен
Борнмут
Борнмут
0:3
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Дукуре 42
Дини 65
Перейра 90
АПЛ, 22 тур

АПЛ,

22 тур

Англия
12 янв. 2020, 17:00 МСК
12.01.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Борнмут
мин
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
22
Уилсон
Харри Уилсон
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
8
Лерма
Жефферсон Лерма
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
9
Соланке
Доминик Соланке
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
21
Рико
Диего Рико
25
Симпсон
Джек Симпсон
6
Сурман
Эндрю Сурман
16
Кук
Льюис Кук
29
Биллинг
Филип Биллинг
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
4
Доусон
Крейг Доусон
90
11
Масина
Адам Масина
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
42'
42'
90
23
Сарр
Исмаила Сарр
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
9
Дини
Трой Дини
65'
65'
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
25
Холебас
Хосе Холебас
37
Перейра
Роберто Перейра
90'
20
Кина
Домингуш Кина
22
Саксесс
Исаак Саксесс
18
Грэй
Андре Грэй