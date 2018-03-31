Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Кико 13
Перейра 49
2:2
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Кинг 43
Дефо 90
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
31 марта 2018, 17:00 МСК
31.03.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
Уотфорд
мин
30
Карнезис
Орестис Карнезис
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
2
Янмат
Дэрил Янмат
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
21
Кико
Кико
13'
13'
90
37
Перейра
Роберто Перейра
49'
49'
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
12
Ндонг
Дидье Ндонг
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
18
Грэй
Андре Грэй
20
Лукебакио
Доди Лукебакио
11
Ришарлисон
Ришарлисон
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
16
Кук
Льюис Кук
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
43'
43'
90
33
Айб
Джордон Айб
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
14
Смит
Брэд Смит
6
Сурман
Эндрю Сурман
7
Пью
Марк Пью
8
Артер
Гарри Артер
18
Дефо
Джермейн Дефо
90'