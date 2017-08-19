Матч завершен
Борнмут
Борнмут
0:2
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Ришарлисон 73
Капу 86
АПЛ, 2 тур

АПЛ,

2 тур

Англия
19 авг. 2017, 17:00 МСК
19.08.2017, 17:00 МСК
суббота
Роджер Ист
Роджер Ист
Главный Судья
Составы
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
8
Артер
Гарри Артер
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
78
16
Кук
Льюис Кук
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
9
Афобе
Беник Афобе
59
33
Айб
Джордон Айб
60
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
15
Смит
Адам Смит
26
Мингс
Тайрон Мингс
4
Гослинг
Дэн Гослинг
7
Пью
Марк Пью
28
Дефо
Джермейн Дефо
31
Муссе
Ли Муссе
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
-
Грэй
Андре Грэй
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
21
Кико
Кико
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
7
Амрабат
Нордин Амрабат
82
11
Ришарлисон
Ришарлисон
73'
73'
80
Запасные
30
Пантилимон
Костел Пантилимон
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
29
Капу
Этьенн Капу
86'
23
Уотсон
Бен Уотсон
19
Хьюз
Уилл Хьюз
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
9
Дини
Трой Дини