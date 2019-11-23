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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
0:3
Матч завершен
Бернли
Бернли
Вуд 53
Барнс 82
Тарковски 88
АПЛ, 13 тур
АПЛ,
13 тур
Англия
23 нояб. 2019, 18:00 МСК
23.11.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
21
Кико
Кико
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
4
Доусон
Крейг Доусон
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
18
Грэй
Андре Грэй
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
36
Фулкье
Димитри Фулкье
11
Масина
Адам Масина
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
23
Сарр
Исмаила Сарр
9
Дини
Трой Дини
Бернли
мин
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
9
Вуд
Крис Вуд
53'
53'
90
4
Корк
Джек Корк
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
88'
88'
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
10
Барнс
Эшли Барнс
82'
82'
90
1
Поп
Ник Поп
90
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
Запасные
20
Харт
Джо Харт
23
Питерс
Эрик Питерс
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
14
Гибсон
Бен Гибсон
25
Леннон
Аарон Леннон
19
Родригес
Джей Родригес
12
Брэди
Робби Брэди