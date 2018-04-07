Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Перейра 61
1:2
Матч завершен
Бернли
Бернли
Воукс 70
Корк 73
АПЛ, 33 тур

АПЛ,

33 тур

Англия
7 апр. 2018, 17:00 МСК
7.04.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
Уотфорд
мин
30
Карнезис
Орестис Карнезис
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
2
Янмат
Дэрил Янмат
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
21
Кико
Кико
90
37
Перейра
Роберто Перейра
61'
61'
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
3
Бритос
Мигель Бритос
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
28
Каррильо
Андре Каррильо
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
18
Грэй
Андре Грэй
11
Ришарлисон
Ришарлисон
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
28
Лонг
Кевин Лонг
90
25
Леннон
Аарон Леннон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
4
Корк
Джек Корк
73'
73'
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
7
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
90
11
Вуд
Крис Вуд
90
10
Барнс
Эшли Барнс
90
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
26
Бардсли
Филлип Бардсли
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
8
Марни
Дин Марни
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
9
Воукс
Сэм Воукс
70'
21
Уэллс
Нахки Уэллс