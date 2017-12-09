Матч завершен
Бернли
Бернли
Эрфилд 45
1:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 16 тур

АПЛ,

16 тур

Англия
9 дек. 2017, 18:00 МСК
9.12.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
28
Лонг
Кевин Лонг
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
16
Дефур
Стивен Дефур
90
4
Корк
Джек Корк
90
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
45'
45'
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
11
Вуд
Крис Вуд
90
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
90
Запасные
22
Линдегаард
Андерс Линдегаард
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
18
Вествуд
Эшли Вествуд
20
Ульвестад
Фредрик Ульвестад
9
Воукс
Сэм Воукс
21
Уэллс
Нахки Уэллс
10
Барнс
Эшли Барнс
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
2
Янмат
Дэрил Янмат
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
28
Каррильо
Андре Каррильо
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
22
Зеегелар
Марвин Зеегелар
90
9
Дини
Трой Дини
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
30
Карнезис
Орестис Карнезис
5
Предль
Себастьян Предль
25
Холебас
Хосе Холебас
29
Капу
Этьенн Капу
23
Уотсон
Бен Уотсон
10
Саксесс
Исаак Саксесс
18
Грэй
Андре Грэй