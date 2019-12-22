Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Сарр 50
Дини 54
2:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 18 тур
АПЛ,
18 тур
Англия
22 дек. 2019, 17:00 МСК
22.12.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
29
Капу
Этьенн Капу
77
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
21
Кико
Кико
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
9
Дини
Трой Дини
54'
54'
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
69
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
23
Сарр
Исмаила Сарр
50'
50'
87
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
4
Доусон
Крейг Доусон
11
Масина
Адам Масина
37
Перейра
Роберто Перейра
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
22
Саксесс
Исаак Саксесс
18
Грэй
Андре Грэй
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
14
Лингард
Джесси Лингард
64
23
Шоу
Люк Шоу
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
17
Фред
Фред
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
58
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
72
Запасные
22
Ромеро
Серхио Ромеро
18
Янг
Эшли Янг
8
Мата
Хуан Мата
31
Матич
Неманья Матич
6
Погба
Поль Погба
15
Перейра
Андреас Перейра
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд