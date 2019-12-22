Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Сарр 50
Дини 54
2:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 18 тур

АПЛ,

18 тур

Англия
22 дек. 2019, 17:00 МСК
22.12.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
29
Капу
Этьенн Капу
77
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
21
Кико
Кико
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
9
Дини
Трой Дини
54'
54'
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
69
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
23
Сарр
Исмаила Сарр
50'
50'
87
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
4
Доусон
Крейг Доусон
11
Масина
Адам Масина
37
Перейра
Роберто Перейра
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
22
Саксесс
Исаак Саксесс
18
Грэй
Андре Грэй
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
14
Лингард
Джесси Лингард
64
23
Шоу
Люк Шоу
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
17
Фред
Фред
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
58
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
72
Запасные
22
Ромеро
Серхио Ромеро
18
Янг
Эшли Янг
8
Мата
Хуан Мата
31
Матич
Неманья Матич
6
Погба
Поль Погба
15
Перейра
Андреас Перейра
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд