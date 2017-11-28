Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Дини 77
Дукуре 84
2:4
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Янг 19
Янг 25
Марсьяль 32
Лингард 86
АПЛ, 14 тур

АПЛ,

14 тур

Англия
28 нояб. 2017, 23:00 МСК
28.11.2017, 23:00 МСК
вторник
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
21
Кико
Кико
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
84'
84'
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
22
Зеегелар
Марвин Зеегелар
90
18
Грэй
Андре Грэй
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
30
Карнезис
Орестис Карнезис
2
Янмат
Дэрил Янмат
13
Ваге
Молла Ваге
29
Капу
Этьенн Капу
28
Каррильо
Андре Каррильо
37
Перейра
Роберто Перейра
9
Дини
Трой Дини
77'
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
19'
25'
19', 25'
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
5
Рохо
Маркос Рохо
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
31
Матич
Неманья Матич
90
6
Погба
Поль Погба
90
14
Лингард
Джесси Лингард
86'
86'
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
32'
32'
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
36
Дармиан
Маттео Дармиан
8
Мата
Хуан Мата
21
Эррера
Андер Эррера
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
10
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд