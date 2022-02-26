Манчестер Юнайтед - Уотфорд: 26 февраля 2022 смотреть онлайн

Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Манчестер Юнайтед - Уотфорд: 26 февраля 2022 смотреть онлайн

Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
26 февр. 2022, 18:00 МСК
26.02.2022, 18:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

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Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
3
Байи
Эрик Байи
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
6
Погба
Поль Погба
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
7
Кавани
Эдинсон Кавани
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Запасные
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
5
Магуайр
Гарри Магуайр
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
8
Мата
Хуан Мата
-
31
Матич
Неманья Матич
-
17
Фред
Фред
-
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Уотфорд
мин
11
Масина
Адам Масина
32
Наварро
Марк Наварро
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
31
Сьерральта
Франсиско Сьерральта
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
19
Хьюз
Уилл Хьюз
23
Сарр
Исмаила Сарр
18
Грэй
Андре Грэй
10
Педро
Жуан Педро
7
Philip Zinckernagel
Philip Zinckernagel
Запасные
1
Фостер
Бен Фостер
-
12
Сема
Кен Сема
-
3
Нгакия
Жереми Нгакия
-
0
Mason Barrett
Mason Barrett
-
52
Daniel Phillips
Daniel Phillips
-
44
Joseph Hungbo
Joseph Hungbo
-
49
K. Crichlow
K. Crichlow
-
40
Sam Dalby
Sam Dalby
-
Главный тренер
Хейден Маллинс

Прошлые матчи

09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Уотфорд
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Манчестер Юнайтед
1
Уотфорд
0
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 17:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Уотфорд
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 17:00
Манчестер Юнайтед
3
Уотфорд
0
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 17:00
Уотфорд
2 : 0
Манчестер Юнайтед
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 17:00
Уотфорд
2
Манчестер Юнайтед
0
30.03.2019 30 марта 2019 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Уотфорд
30.03.2019 30 марта 2019 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
2
Уотфорд
1
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 19:30
Уотфорд
1 : 2
Манчестер Юнайтед
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 19:30
Уотфорд
1
Манчестер Юнайтед
2
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Уотфорд
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:00
Манчестер Юнайтед
1
Уотфорд
0
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 23:00
Уотфорд
2 : 4
Манчестер Юнайтед
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 23:00
Уотфорд
2
Манчестер Юнайтед
4
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Уотфорд
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
2
Уотфорд
0
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 14:00
Уотфорд
3 : 1
Манчестер Юнайтед
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 14:00
Уотфорд
3
Манчестер Юнайтед
1
02.03.2016 02 марта 2016 ср 23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Уотфорд
02.03.2016 02 марта 2016 ср 23:00
Манчестер Юнайтед
1
Уотфорд
0
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 15:45
Уотфорд
1 : 2
Манчестер Юнайтед
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 15:45
Уотфорд
1
Манчестер Юнайтед
2

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