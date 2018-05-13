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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Рэшфорд 34
1:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
13 мая 2018, 17:00 МСК
13.05.2018, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
20
Ромеро
Серхио Ромеро
90
18
Янг
Эшли Янг
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
5
Рохо
Маркос Рохо
90
3
Байи
Эрик Байи
90
16
Кэррик
Майкл Кэррик
90
8
Мата
Хуан Мата
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
7
Санчес
Алексис Санчес
90
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
34'
34'
90
Запасные
40
Перейра
Жоэл Перейра
4
Джонс
Фил Джонс
23
Шоу
Люк Шоу
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
21
Эррера
Андер Эррера
6
Погба
Поль Погба
14
Лингард
Джесси Лингард
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
2
Янмат
Дэрил Янмат
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
18
Грэй
Андре Грэй
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
35
Бахман
Даниэль Бахман
5
Предль
Себастьян Предль
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
9
Дини
Трой Дини
17
Синклэйр
Джером Синклэйр
20
Лукебакио
Доди Лукебакио