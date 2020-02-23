Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Фернандеш 42
Марсьяль 58
Гринвуд 75
3:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
23 февр. 2020, 17:00 МСК
23.02.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
23
Шоу
Люк Шоу
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
31
Матич
Неманья Матич
90
17
Фред
Фред
90
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
42'
42'
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
90
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
75'
75'
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
58'
58'
90
Запасные
22
Ромеро
Серхио Ромеро
3
Байи
Эрик Байи
53
Уильямс
Брендон Уильямс
8
Мата
Хуан Мата
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
25
Игало
Одион Игало
44
Чон
Тахит Чон
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
4
Доусон
Крейг Доусон
90
11
Масина
Адам Масина
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
8
Клеверли
Том Клеверли
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
23
Сарр
Исмаила Сарр
10
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
18
Грэй
Андре Грэй