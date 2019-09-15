Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Клеверли 53
Перейра 81
2:2
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Обамеянг 21
Обамеянг 32
АПЛ, 5 тур

АПЛ,

5 тур

Англия
15 сент. 2019, 18:30 МСК
15.09.2019, 18:30 МСК
воскресенье
Составы
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
21
Кико
Кико
90
8
Клеверли
Том Клеверли
53'
53'
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
4
Доусон
Крейг Доусон
90
25
Холебас
Хосе Холебас
78
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
18
Грэй
Андре Грэй
54
19
Хьюз
Уилл Хьюз
63
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
2
Янмат
Дэрил Янмат
36
Фулкье
Димитри Фулкье
37
Перейра
Роберто Перейра
81'
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
23
Сарр
Исмаила Сарр
Арсенал
мин
10
Озил
Месут Озил
71
23
Луис
Давид Луис
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
21'
32'
21', 32'
90
34
Джака
Гранит Джака
90
1
Лено
Бернд Лено
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
8
Себальос
Даниэль Себальос
60
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
19
Пепе
Николя Пепе
90
29
Гендузи
Маттео Гендузи
67
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
21
Чамберс
Калум Чамберс
11
Торрейра
Лукас Торрейра
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
77
Сака
Букайо Сака
24
Нелсон
Рейсс Нелсон
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли