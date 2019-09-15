Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Клеверли 53
Перейра 81
2:2
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Обамеянг 21
Обамеянг 32
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
15 сент. 2019, 18:30 МСК
15.09.2019, 18:30 МСК
воскресенье
Составы
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
21
Кико
Кико
90
8
Клеверли
Том Клеверли
53'
53'
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
4
Доусон
Крейг Доусон
90
25
Холебас
Хосе Холебас
78
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
18
Грэй
Андре Грэй
54
19
Хьюз
Уилл Хьюз
63
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
2
Янмат
Дэрил Янмат
36
Фулкье
Димитри Фулкье
37
Перейра
Роберто Перейра
81'
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
23
Сарр
Исмаила Сарр
Арсенал
мин
10
Озил
Месут Озил
71
23
Луис
Давид Луис
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
21'
32'
21', 32'
90
34
Джака
Гранит Джака
90
1
Лено
Бернд Лено
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
8
Себальос
Даниэль Себальос
60
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
19
Пепе
Николя Пепе
90
29
Гендузи
Маттео Гендузи
67
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
21
Чамберс
Калум Чамберс
11
Торрейра
Лукас Торрейра
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
77
Сака
Букайо Сака
24
Нелсон
Рейсс Нелсон
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли