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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Дини 71
Клеверли 90
2:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Мертезакер 39
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
14 окт. 2017, 19:30 МСК
14.10.2017, 19:30 МСК
суббота
Нил Суорбрик
Нил Суорбрик
Главный Судья
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
63
25
Холебас
Хосе Холебас
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
21
Кико
Кико
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90'
90'
90
37
Перейра
Роберто Перейра
81
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
18
Грэй
Андре Грэй
63
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
30
Карнезис
Орестис Карнезис
2
Янмат
Дэрил Янмат
13
Ваге
Молла Ваге
29
Капу
Этьенн Капу
23
Уотсон
Бен Уотсон
28
Каррильо
Андре Каррильо
9
Дини
Трой Дини
71'
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
39'
39'
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
85
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
29
Джака
Гранит Джака
90
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
90
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
61
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
68
17
Ивоби
Алекс Ивоби
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
16
Холдинг
Роб Холдинг
11
Озил
Месут Озил
10
Уилшир
Джек Уилшир
34
Коклен
Франсис Коклен
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
12
Жиру
Оливье Жиру