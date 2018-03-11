Матч завершен
Арсенал
Лондон
Мустафи 8
Обамеянг 59
Мхитарян 77
3:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 30 тур

АПЛ,

30 тур

Англия
11 марта 2018, 16:30 МСК
11.03.2018, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
8'
8'
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
16
Холдинг
Роб Холдинг
90
11
Озил
Месут Озил
90
7
Мхитарян
Генрих Мхитарян
77'
77'
90
29
Джака
Гранит Джака
90
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
59'
59'
90
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
21
Чамберс
Калум Чамберс
10
Уилшир
Джек Уилшир
69
Уиллок
Джозеф Уиллок
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
61
Нелсон
Рейсс Нелсон
62
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
Уотфорд
мин
30
Карнезис
Орестис Карнезис
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
2
Янмат
Дэрил Янмат
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
21
Кико
Кико
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
9
Дини
Трой Дини
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
35
Бахман
Даниэль Бахман
3
Бритос
Мигель Бритос
28
Каррильо
Андре Каррильо
19
Хьюз
Уилл Хьюз
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
17
Синклэйр
Джером Синклэйр
18
Грэй
Андре Грэй