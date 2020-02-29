Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Сарр 54
Сарр 60
Дини 72
3:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 28 тур

АПЛ,

28 тур

Англия
29 февр. 2020, 20:30 МСК
29.02.2020, 20:30 МСК
суббота
Составы
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
21
Кико
Кико
90
11
Масина
Адам Масина
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
37
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
89
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
23
Сарр
Исмаила Сарр
54'
60'
54', 60'
82
9
Дини
Трой Дини
72'
72'
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
4
Доусон
Крейг Доусон
37
Перейра
Роберто Перейра
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
33
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
10
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
18
Грэй
Андре Грэй
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
61
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
65
3
Фабиньо
Фабиньо
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
79
11
Салах
Мохамед Салах
90
10
Мане
Садио Мане
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
32
Матип
Жоэль Матип
51
Хувер
Ки-Яна Хувер
20
Лаллана
Адам Лаллана
18
Минамино
Такуми Минамино
48
Джонс
Кертис Джонс
27
Ориги
Дивок Ориги