Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Окака-Чука 8
Дукуре 32
Бритос 90
3:3
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Мане 29
Фирмино 55
Салах 57
АПЛ, 1 тур

АПЛ,

1 тур

Англия
12 авг. 2017, 14:30 МСК
12.08.2017, 14:30 МСК
суббота
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Уотфорд
мин
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
32'
32'
90
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
4
Кабуль
Юнес Кабуль
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90'
90'
90
2
Янмат
Дэрил Янмат
18
25
Холебас
Хосе Холебас
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
90
37
Перейра
Роберто Перейра
49
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
8'
8'
63
7
Амрабат
Нордин Амрабат
90
Запасные
30
Пантилимон
Костел Пантилимон
5
Предль
Себастьян Предль
29
Капу
Этьенн Капу
23
Уотсон
Бен Уотсон
21
Кико
Кико
18
Грэй
Андре Грэй
11
Ришарлисон
Ришарлисон
Ливерпуль
мин
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
23
Джан
Эмре Джан
90
19
Мане
Садио Мане
29'
29'
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
55'
55'
81
11
Салах
Мохамед Салах
57'
57'
86
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
17
Клаван
Рагнар Клаван
12
Гомес
Джо Гомес
7
Милнер
Джеймс Милнер
16
Груйич
Марко Груйич
27
Ориги
Дивок Ориги
29
Соланке
Доминик Соланке