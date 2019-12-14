Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Франция
Китай
Англия
Кения
Ирландия
США
Белоруссия
Косово
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 38
Салах 90
2:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
14 дек. 2019, 15:30 МСК
14.12.2019, 15:30 МСК
суббота
Составы
Ливерпуль
мин
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
59
23
Шакири
Джердан Шакири
70
9
Фирмино
Роберто Фирмино
88
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
11
Салах
Мохамед Салах
90'
38'
90', 38'
90
10
Мане
Садио Мане
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
1
Алисон
Алисон
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
20
Лаллана
Адам Лаллана
8
Кейта
Наби Кейта
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
27
Ориги
Дивок Ориги
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
21
Кико
Кико
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
9
Дини
Трой Дини
75
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
87
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
23
Сарр
Исмаила Сарр
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
4
Доусон
Крейг Доусон
36
Фулкье
Димитри Фулкье
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
20
Кина
Домингуш Кина
22
Саксесс
Исаак Саксесс
18
Грэй
Андре Грэй