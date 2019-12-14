Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 38
Салах 90
2:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 17 тур

АПЛ,

17 тур

Англия
14 дек. 2019, 15:30 МСК
14.12.2019, 15:30 МСК
суббота
Составы
Ливерпуль
мин
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
59
23
Шакири
Джердан Шакири
70
9
Фирмино
Роберто Фирмино
88
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
11
Салах
Мохамед Салах
90'
38'
90', 38'
90
10
Мане
Садио Мане
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
1
Алисон
Алисон
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
20
Лаллана
Адам Лаллана
8
Кейта
Наби Кейта
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
27
Ориги
Дивок Ориги
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
21
Кико
Кико
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
9
Дини
Трой Дини
75
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
87
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
23
Сарр
Исмаила Сарр
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
4
Доусон
Крейг Доусон
36
Фулкье
Димитри Фулкье
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
20
Кина
Домингуш Кина
22
Саксесс
Исаак Саксесс
18
Грэй
Андре Грэй