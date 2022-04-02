Ливерпуль - Уотфорд: 02 апреля 2022 смотреть онлайн

Ливерпуль
Ливерпуль
-:-

Ливерпуль - Уотфорд: 02 апреля 2022 смотреть онлайн

Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 31 тур

АПЛ,

31 тур

Англия
2 апр. 2022, 17:00 МСК
2.04.2022, 17:00 МСК
суббота
Составы
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
46
Уильямс
Рис Уильямс
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
9
Фирмино
Роберто Фирмино
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
20
Жота
Диогу Жота
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Главный тренер
Юрген Клопп
Уотфорд
мин
11
Масина
Адам Масина
32
Наварро
Марк Наварро
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
31
Сьерральта
Франсиско Сьерральта
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
19
Хьюз
Уилл Хьюз
23
Сарр
Исмаила Сарр
18
Грэй
Андре Грэй
10
Педро
Жуан Педро
7
Philip Zinckernagel
Philip Zinckernagel
Запасные
1
Фостер
Бен Фостер
-
12
Сема
Кен Сема
-
3
Нгакия
Жереми Нгакия
-
0
Mason Barrett
Mason Barrett
-
52
Daniel Phillips
Daniel Phillips
-
44
Joseph Hungbo
Joseph Hungbo
-
49
K. Crichlow
K. Crichlow
-
40
Sam Dalby
Sam Dalby
-
Главный тренер
Хейден Маллинс

Прошлые матчи

29.02.2020 29 февр. 2020 сб 20:30
Уотфорд
3 : 0
Ливерпуль
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 20:30
Уотфорд
3
Ливерпуль
0
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 15:30
Ливерпуль
2 : 0
Уотфорд
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 15:30
Ливерпуль
2
Уотфорд
0
27.02.2019 27 февр. 2019 ср 23:00
Ливерпуль
5 : 0
Уотфорд
27.02.2019 27 февр. 2019 ср 23:00
Ливерпуль
5
Уотфорд
0
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 18:00
Уотфорд
0 : 3
Ливерпуль
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 18:00
Уотфорд
0
Ливерпуль
3
17.03.2018 17 марта 2018 сб 20:30
Ливерпуль
5 : 0
Уотфорд
17.03.2018 17 марта 2018 сб 20:30
Ливерпуль
5
Уотфорд
0
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 14:30
Уотфорд
3 : 3
Ливерпуль
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 14:30
Уотфорд
3
Ливерпуль
3
01.05.2017 01 мая 2017 пн 22:00
Уотфорд
0 : 1
Ливерпуль
01.05.2017 01 мая 2017 пн 22:00
Уотфорд
0
Ливерпуль
1
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 17:15
Ливерпуль
6 : 1
Уотфорд
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 17:15
Ливерпуль
6
Уотфорд
1
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
Ливерпуль
2 : 0
Уотфорд
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
Ливерпуль
2
Уотфорд
0
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 16:30
Уотфорд
3 : 0
Ливерпуль
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 16:30
Уотфорд
3
Ливерпуль
0

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