Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 4
Салах 43
Фирмино 50
Салах 77
Салах 85
5:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 31 тур

АПЛ,

31 тур

Англия
17 марта 2018, 20:30 МСК
17.03.2018, 20:30 МСК
суббота
Составы
Ливерпуль
мин
1
Кариус
Лорис Кариус
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
23
Джан
Эмре Джан
90
19
Мане
Садио Мане
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
50'
50'
90
11
Салах
Мохамед Салах
4'
43'
77'
85'
4', 43', 77', 85'
90
Запасные
22
Миньоле
Симон Миньоле
17
Клаван
Рагнар Клаван
18
Морено
Альберто Морено
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
7
Милнер
Джеймс Милнер
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
Уотфорд
мин
30
Карнезис
Орестис Карнезис
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
21
Кико
Кико
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
9
Дини
Трой Дини
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
2
Янмат
Дэрил Янмат
28
Каррильо
Андре Каррильо
19
Хьюз
Уилл Хьюз
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
18
Грэй
Андре Грэй