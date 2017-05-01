Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
0:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Джан 45
АПЛ, 35 тур

АПЛ,

35 тур

Англия
1 мая 2017, 22:00 МСК
1.05.2017, 22:00 МСК
понедельник
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
3
Бритос
Мигель Бритос
19
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
22
Янмат
Дэрил Янмат
90
29
Капу
Этьенн Капу
73
8
Клеверли
Том Клеверли
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
7
Амрабат
Нордин Амрабат
85
21
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
30
Пантилимон
Костел Пантилимон
18
Суньига
Камило Суньига
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
42
Элефтериу
Эндрю Элефтериу
11
Бехрами
Валон Бехрами
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
10
Саксесс
Исаак Саксесс
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
21
Лейва
Лукас Лейва
90
23
Джан
Эмре Джан
45'
45'
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
13
27
Ориги
Дивок Ориги
85
11
Фирмино
Роберто Фирмино
90
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
17
Клаван
Рагнар Клаван
18
Морено
Альберто Морено
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
20
Лаллана
Адам Лаллана
16
Груйич
Марко Груйич
15
Старридж
Даниэль Старридж