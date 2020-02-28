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Димитри Пайет
№10
Полузащитник
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Команда
Марсель
Гражданство
Франция
Дата рождения
29 марта 1987 (33) года
Рост
174
Вес
68
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
англия. кубок
англия. премьер-лига
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
22:45
Ним
2 : 3
Марсель
75'
75'
75'
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ним
2
Марсель
3
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
19:30
Марсель
1 : 3
Нант
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Нант
3
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
19:30
Марсель
1 : 0
Тулуза
51'
51'
51'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
19:30
51'
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
23:00
Сент-Этьен
0 : 2
Марсель
7'
7'
7'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
23:00
7'
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
23:00
Бордо
0 : 0
Марсель
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90'
10.01.2020
10 янв. 2020
пт
22:45
Ренн
0 : 1
Марсель
79'
79'
79'
10.01.2020
10 янв. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Марсель
3 : 1
Ним
81'
45'
81'
45'
81'
45'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
81'
минуты: 1' - 90'
Марсель
3
Ним
1
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
19:30
Метц
1 : 1
Марсель
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
Марсель
3 : 1
Бордо
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
3
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
Анжер
0 : 2
Марсель
41'
41'
41'
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
41'
минуты: 1' - 90'
Анжер
0
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:45
Марсель
2 : 1
Брест
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
Брест
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
Тулуза
0 : 2
Марсель
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
Марсель
2 : 1
Лион
18', 39'
18', 39'
18', 39'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
18', 39'
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
Лион
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
19:30
Марсель
2 : 1
Лилль
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
ПСЖ
4 : 0
Марсель
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
4
Марсель
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
18:30
Марсель
1 : 1
Монпелье
90'
90'
90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
Монако
3 : 4
Марсель
61'
61'
61'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
61'
минуты: 1' - 90'
Монако
3
Марсель
4
минуты: 1' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
22:00
Марсель
1 : 0
Сент-Этьен
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90'
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
22:00
Ницца
1 : 2
Марсель
73'
73'
73'
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
22:00
73'
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
18:30
Нант
0 : 0
Марсель
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90'
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