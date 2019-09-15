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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Монако
Монако
Бен-Йеддер 17
Бен-Йеддер 26
Кейта 75
3:4
Матч завершен
Марсель
Марсель
Бенедетто 38
Жермен 41
Пайет 61
Бенедетто 66
Лига 1, 5 тур
Лига 1,
5 тур
Франция
15 сент. 2019, 22:00 МСК
15.09.2019, 22:00 МСК
воскресенье
Энтони Готье
Энтони Готье
Главный Судья
Составы
Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
90
25
Глик
Камиль Глик
90
12
Агилар
Рубен Агилар
90
3
Марипан
Гильермо Марипан
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
69
17
Головин
Александр Головин
69
6
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
90
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
26'
17'
26'
17'
56
20
Слимани
Ислам Слимани
90
Запасные
16
Бенальо
Диего Бенальо
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
8
Силва
Адриен Силва
31
Диаш
Жил Диаш
14
Кейта
Бальде Кейта
75'
22
Огустен
Жан-Кевин Огустен
7
Оникуру
Анри Оникуру
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
18
Амави
Жордан Амави
90
4
Камара
Бубакар Камара
90
10
Пайет
Димитри Пайет
61'
61'
90
12
Строотман
Кевин Строотман
90
8
Сансон
Морган Сансон
79
27
Лопес
Максим Лопес
90
17
Сарр
Буна Сарр
90
28
Жермен
Валере Жермен
41'
41'
90
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
38'
66'
38', 66'
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
21
Ронье
Валентин Ронье
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
29
Шабролль
Флориан Шабролль
7
Радоньич
Неманья Радоньич