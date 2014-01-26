Матч завершен
Монако
Монако
Жермен 40
Ривьер 56
2:0
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 22 тур

Лига 1,

22 тур

Франция
26 янв. 2014, 22:59 МСК
26.01.2014, 22:59 МСК
воскресенье
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
Монако
мин
0
Субашич
Даниэль Субашич
90
0
Курзава
Лайвен Курзава
70
0
Абидаль
Эрик Абидаль
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Раджи
Андреа Раджи
90
0
Жермен
Валере Жермен
40'
40'
75
0
Моутинью
Жоао Моутинью
90
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
69
0
Тулалан
Жереми Тулалан
90
0
Родригес
Хамес Родригес
90
0
Ривьер
Эммануэль Ривьер
56'
56'
90
Запасные
0
Ромеро
Серхио Ромеро
0
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
0
Фабиньо
Фабиньо
0
Оббади
Мунир Оббади
0
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
0
Марсьяль
Антони Марсьяль
0
Окампос
Лукас Окампос
Марсель
мин
0
Манданда
Стив Манданда
90
0
Менди
Бенжамин Менди
90
0
Диавара
Сулейман Диавара
90
0
Мендес
Лукас Мендес
90
0
Абдалла
Кассим Абдалла
90
0
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Лемина
Марио Лемина
74
0
Шейру
Бенуа Шейру
46
0
Товен
Флориан Товен
60
0
Жиньяк
Андре-Пьер Жиньяк
90
Запасные
0
Самба
Брис Самба
0
Фанни
Род Фанни
0
Абержель
Лоран Абержель
0
Туилома
Билл Туилома
0
Пайет
Димитри Пайет
0
Имбула
Жанелли Имбула
0
Халифа
Забер Халифа