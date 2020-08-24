Димитри Пайет
№10
Полузащитник
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Команда
Марсель
Возраст
34
Рост
174
Вес
68
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Фанаты «Марселя» сорвали матч Лиги 1. Разнесли базу и бросили файер в игрока
#Марсель
30 января, 22:00
Больше всех поражению «ПСЖ» радовался «Марсель». Пайет троллил в твиттере, а фанаты запускали салют
#Марсель
24 августа 2020, 13:08
Тот самый повар-мем, что солит мясо с локтя – любимчик звезд. Он кормит Месси с ножа, его портрет но...
#Нусрет Гекче
23 апреля 2019, 23:10
#Нусрет Гекче
23 апреля 2019, 23:10