Матч завершен
Анжер
Анжер
0:2
Матч завершен
Марсель
Марсель
Сансон 17
Пайет 41
Лига 1, 16 тур

Лига 1,

16 тур

Франция
3 дек. 2019, 21:00 МСК
3.12.2019, 21:00 МСК
вторник
Составы
Анжер
мин
16
Бутель
Людовик Бутель
90
5
Мангани
Томас Мангани
90
15
Капелле
Пьеррик Капелле
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
7
Алиуи
Рашид Алиуи
90
24
Томас
Ромен Томас
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
18
Сантамария
Батист Сантамария
90
10
Фульини
Анжело Фульини
90
20
Тиуб
Сада Тиуб
90
2
Айт Нури
Райан Айт Нури
90
Запасные
30
Петкович
Даниэль Петкович
4
Павлович
Матео Павлович
26
Пелленар
Тео Пелленар
6
Пажо
Венсан Пажо
23
Бобишон
Антонен Бобишон
27
Лаж
Матиас Лаж
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
10
Пайет
Димитри Пайет
41'
41'
90
12
Строотман
Кевин Строотман
90
2
Сакаи
Хироки Сакаи
90
8
Сансон
Морган Сансон
17'
17'
90
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
90
18
Амави
Жордан Амави
90
21
Ронье
Валентин Ронье
90
17
Сарр
Буна Сарр
90
4
Камара
Бубакар Камара
90
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
27
Лопес
Максим Лопес
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
36
Аке
Марле Аке
28
Жермен
Валере Жермен
7
Радоньич
Неманья Радоньич