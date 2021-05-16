Марсель - Анжер: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Марсель
Марсель
-:-

Марсель - Анжер: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Анжер
Анжер
Лига 1, 37 тур

Лига 1,

37 тур

Франция
16 мая 2021, 22:00 МСК
16.05.2021, 22:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
25
Нагатомо
Юто Нагатомо
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
5
Балерди
Леонардо Балерди
29
Лирола
Поль Лирола
10
Пайет
Димитри Пайет
22
Гуйе
Пап Гуйе
8
Нтчам
Оливье Нтчам
26
Товен
Флориан Товен
19
Милик
Аркадиуш Милик
Запасные
1
Нгапандуэтнбу
Симон Нгапандуэтнбу
-
2
Сакаи
Хироки Сакаи
-
32
Перрен
Лука Перрен
-
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
-
28
Жермен
Валере Жермен
-
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
-
11
Энрике
Луис Энрике
-
37
Ahmadou Bamba Dieng
Ahmadou Bamba Dieng
-
35
Oussama Targhalline
Oussama Targhalline
-
Анжер
мин
1
Бернардони
Поль Бернардони
3
Думбия
Сулейман Думбия
8
Траоре
Исмаэль Траоре
24
Томас
Ромен Томас
29
Мансе
Винсент Мансе
27
Лаж
Матиас Лаж
18
Амаду
Ибраим Амаду
5
Мангани
Томас Мангани
10
Фульини
Анжело Фульини
23
Бобишон
Антонен Бобишон
19
Баокен
Стефан Баокен
Запасные
16
Бутель
Людовик Бутель
-
25
Бамба
Абдулайе Бамба
-
4
Павлович
Матео Павлович
-
15
Капелле
Пьеррик Капелле
-
13
Буфал
Софьян Буфал
-
26
Таиби
Ванисс Таиби
-
14
Кулибали
Лассана Кулибали
-
9
Диони
Луи Диони
-
0
Noah Fatar
Noah Fatar
-

Прошлые матчи

23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Анжер
2 : 1
Марсель
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Анжер
2
Марсель
1
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 19:30
Марсель
0 : 0
Анжер
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 19:30
Марсель
0
Анжер
0
03.12.2019 03 дек. 2019 вт 21:00
Анжер
0 : 2
Марсель
03.12.2019 03 дек. 2019 вт 21:00
Анжер
0
Марсель
2
30.03.2019 30 марта 2019 сб 19:00
Марсель
2 : 2
Анжер
30.03.2019 30 марта 2019 сб 19:00
Марсель
2
Анжер
2
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
Анжер
1 : 1
Марсель
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
Анжер
1
Марсель
1
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 18:00
Анжер
1 : 1
Марсель
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 18:00
Анжер
1
Марсель
1
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 18:00
Марсель
1 : 1
Анжер
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 18:00
Марсель
1
Анжер
1
10.03.2017 10 марта 2017 пт 22:45
Марсель
3 : 0
Анжер
10.03.2017 10 марта 2017 пт 22:45
Марсель
3
Анжер
0
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 16:00
Анжер
1 : 1
Марсель
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 16:00
Анжер
1
Марсель
1
01.05.2016 01 мая 2016 вс 18:00
Анжер
0 : 1
Марсель
01.05.2016 01 мая 2016 вс 18:00
Анжер
0
Марсель
1
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 15:00
Марсель
1 : 2
Анжер
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 15:00
Марсель
1
Анжер
2

Новости

Фанаты «ПСЖ» защищают президента «Марселя». Он уволил кучу людей, которые слишком любят клуб и хуже работают после поражений
#Жак-Анри Эйро
08 февраля, 15:04
Фанаты «Марселя» сорвали матч Лиги 1. Разнесли базу и бросили файер в игрока
1
#Марсель
30 января, 22:00
1
📛 Ох, Неймар и тот парень из «Марселя» опять сцепились. Но теперь в твиттере: «Ты тень Пеле» vs «А ты моя тень!»
#Неймар
14 января, 14:08
Теперь «Сандерлендом» рулит миллиардер с русскими корнями. Это сын бывшего владельца «Марселя», и ему всего 22 года
#Кирилл Луи-Дрейфус
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«Милан» из-за погасшего света сорвал матч Кубка чемпионов и был забанен на год. Так директор хитрил с переигровкой
#Милан
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# Новости матча
Хорхе Сампаоли уходит из «Атлетико Минейро» в «Марсель»
24 февраля, 12:23
«Марсель» уволил Виллаша-Боаша
02 февраля, 18:46
Виллаш-Боаш подал в отставку, потому что «Марсель» купил игрока без его одобрения
02 февраля, 16:38
Фанаты бросили файер в спину игрока «Марселя». Это основная причина переноса матча
30 января, 20:51
Матч «Марселя» и «Ренна» перенесен из-за беспорядков. Фанаты прорвались на клубную базу
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26 января, 22:04
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14 января, 11:04
30-летний экс-игрок «Бастии» и «Нанси» умер от сердечного приступа. В 2014-м он испортил дебют Бьелсы в «Марселе»
12 января, 11:48