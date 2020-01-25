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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Марсель
Марсель
0:0
Матч завершен
Анжер
Анжер
Лига 1, 21 тур
Лига 1,
21 тур
Франция
25 янв. 2020, 19:30 МСК
25.01.2020, 19:30 МСК
суббота
Составы
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
2
Сакаи
Хироки Сакаи
90
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
90
18
Амави
Жордан Амави
90
12
Строотман
Кевин Строотман
90
8
Сансон
Морган Сансон
90
21
Ронье
Валентин Ронье
90
27
Лопес
Максим Лопес
90
7
Радоньич
Неманья Радоньич
90
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
32
Перрен
Лука Перрен
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
29
Шабролль
Флориан Шабролль
36
Аке
Марле Аке
28
Жермен
Валере Жермен
Анжер
мин
16
Бутель
Людовик Бутель
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
24
Томас
Ромен Томас
90
5
Мангани
Томас Мангани
90
15
Капелле
Пьеррик Капелле
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
18
Сантамария
Батист Сантамария
90
10
Фульини
Анжело Фульини
90
20
Тиуб
Сада Тиуб
90
7
Алиуи
Рашид Алиуи
90
28
Эль-Мелали
Фарид Эль-Мелали
90
Запасные
30
Петкович
Даниэль Петкович
25
Бамба
Абдулайе Бамба
4
Павлович
Матео Павлович
23
Бобишон
Антонен Бобишон
27
Лаж
Матиас Лаж
21
Нинга
Касимир Нинга
19
Баокен
Стефан Баокен