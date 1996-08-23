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Самуэль Грандсир
№25
Нападающий
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Команда
Брест
Гражданство
Франция
Дата рождения
14 авг. 1996 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
21:00
Ницца
2 : 2
Брест
45'
45'
45'
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
21:00
45'
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Брест
2
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
Брест
3 : 2
Сент-Этьен
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Брест
3
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90'
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
Ренн
0 : 0
Брест
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Ренн
0
Брест
0
был в запасе
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
Брест
1 : 1
Бордо
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Брест
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
3 : 0
Брест
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Дижон
3
Брест
0
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Брест
2 : 1
Амьен
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Брест
2
Амьен
1
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Тулуза
2 : 5
Брест
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
2
Брест
5
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Монпелье
4 : 0
Брест
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Монпелье
4
Брест
0
был в запасе
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
21:00
Лилль
1 : 0
Брест
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
21:00
был в запасе
Лилль
1
Брест
0
был в запасе
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:45
Марсель
2 : 1
Брест
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:45
был в запасе
Марсель
2
Брест
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Брест
1 : 1
Нант
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Брест
1
Нант
1
минуты: 1' - 90'
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
19:30
Брест
1 : 2
ПСЖ
72'
72'
72'
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
19:30
72'
минуты: 65' - 90'
Брест
1
ПСЖ
2
минуты: 65' - 90'
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
22:00
Амьен
1 : 0
Брест
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
1
Брест
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Брест
2 : 0
Дижон
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Брест
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Анжер
0 : 1
Брест
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
0
Брест
1
минуты: 1' - 90'
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
Брест
2 : 0
Метц
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Брест
2
Метц
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Монако
4 : 1
Брест
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Монако
4
Брест
1
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Брест
2 : 2
Лион
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 66'
Брест
2
Лион
2
минуты: 1' - 66'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Бордо
2 : 2
Брест
20'
20'
20'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
20'
минуты: 1' - 88'
Бордо
2
Брест
2
минуты: 1' - 88'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Брест
0 : 0
Ренн
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 86'
Брест
0
Ренн
0
минуты: 1' - 86'
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