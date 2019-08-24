Матч завершен
Брест
Брест
Шарбонье 86
1:0
Матч завершен
Реймс
Реймс
Лига 1, 3 тур

Лига 1,

3 тур

Франция
24 авг. 2019, 21:00 МСК
24.08.2019, 21:00 МСК
суббота
Хаким Бен Эль-Хадж
Хаким Бен Эль-Хадж
Главный Судья
Составы
Брест
мин
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
86'
86'
90
23
Отре
Матиас Отре
89
8
Кур
Йоанн Кур
77
25
Грандсир
Самуэль Грандсир
80
18
Перро
Ромен Перро
90
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
90
17
Бен
Дени Бен
90
7
Белькебла
Харис Белькебла
90
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
90
5
Шардонне
Брендан Шардонне
90
6
Диалло
Ибраима Диалло
90
Запасные
24
Бааль
Людовик Бааль
20
Бело
Гаэтан Бело
13
Ласн
Поль Ласн
7
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
19
Н'Гома
Ферри Н'Гома
14
Кардона
Ирвин Кардона
Реймс
мин
4
Ромао
Алексис Ромао
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
1
Райкович
Предраг Райкович
90
25
Думбия
Мусса Думбия
67
32
Фоке
Томас Фоке
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
20
Дингом
Тристан Дингом
82
3
Конан
Конан
90
18
Уден
Реми Уден
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
33
Диа
Булайе Диа
90
Запасные
40
Леметр
Николя Леметр
15
Манетси
Маршал Манетси
26
Мбемба
Нолан Мбемба
14
Сиссоко
Самбу Сиссоко
23
Кассама
Морету Кассама
10
Сук
Хён-Джун Сук
19
Мбюкю
Натанаэль Мбюкю