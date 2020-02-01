Матч завершен
Дижон
Дижон
Бальде 3
Бальде 20
Мавидиди 77
3:0
Матч завершен
Брест
Брест
Лига 1, 22 тур

Лига 1,

22 тур

Франция
1 февр. 2020, 22:00 МСК
1.02.2020, 22:00 МСК
суббота
Составы
Дижон
мин
16
Гомис
Альфред Гомис
90
9
Мавидиди
Стефи Мавидиди
77'
77'
90
17
Бальде
Мама Бальде
3'
20'
3', 20'
90
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
90
26
Чафик
Фуад Чафик
90
27
Мендиль
Хамза Мендиль
90
7
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
90
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
90
22
Ндонг
Дидье Ндонг
90
11
Таварес
Жулио Таварес
90
Запасные
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
5
Кулибали
Сену Кулибали
2
Альфонс
Микаэль Альфонс
15
Бальмон
Флоран Бальмон
14
Мари
Жордан Мари
8
Сумаре
Бриан Сумаре
19
Кадис
Йхондер Кадис
Брест
мин
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
90
18
Перро
Ромен Перро
90
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
90
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
90
11
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
90
8
Кур
Йоанн Кур
90
27
Маньетти
Уго Маньетти
90
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
90
15
Менди
Александре Менди
90
14
Кардона
Ирвин Кардона
90
Запасные
16
Леон
Донован Леон
24
Бааль
Людовик Бааль
5
Шардонне
Брендан Шардонне
13
Ласн
Поль Ласн
23
Отре
Матиас Отре
7
Белькебла
Харис Белькебла
25
Грандсир
Самуэль Грандсир