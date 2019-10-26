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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Брест
Брест
Ласн 49
Бен 52
2:0
Матч завершен
Дижон
Дижон
Лига 1, 11 тур
Лига 1,
11 тур
Франция
26 окт. 2019, 21:00 МСК
26.10.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Брест
мин
24
Бааль
Людовик Бааль
90
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
90
13
Ласн
Поль Ласн
49'
49'
90
7
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
90
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
90
8
Кур
Йоанн Кур
90
25
Грандсир
Самуэль Грандсир
90
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
90
17
Бен
Дени Бен
52'
52'
90
7
Белькебла
Харис Белькебла
90
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
90
Запасные
19
Диалло
Закария Диалло
5
Шардонне
Брендан Шардонне
23
Отре
Матиас Отре
15
Менди
Александре Менди
14
Кардона
Ирвин Кардона
Дижон
мин
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
16
Гомис
Альфред Гомис
90
11
Таварес
Жулио Таварес
90
22
Ндонг
Дидье Ндонг
90
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
90
26
Чафик
Фуад Чафик
90
10
Перейра
Матеус Перейра
90
27
Мендиль
Хамза Мендиль
90
5
Кулибали
Сену Кулибали
90
9
Мавидиди
Стефи Мавидиди
90
17
Бальде
Мама Бальде
90
Запасные
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
2
Альфонс
Микаэль Альфонс
15
Бальмон
Флоран Бальмон
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
8
Сумаре
Бриан Сумаре
19
Кадис
Йхондер Кадис