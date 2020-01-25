Матч завершен
Брест
Брест
Менди 51
Кардона 83
2:1
Матч завершен
Амьен
Амьен
Гирасси 58
Лига 1, 21 тур

Лига 1,

21 тур

Франция
25 янв. 2020, 22:00 МСК
25.01.2020, 22:00 МСК
суббота
Составы
Брест
мин
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
90
18
Перро
Ромен Перро
90
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
90
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
90
11
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
90
8
Кур
Йоанн Кур
90
27
Маньетти
Уго Маньетти
90
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
90
15
Менди
Александре Менди
51'
51'
90
14
Кардона
Ирвин Кардона
83'
83'
90
Запасные
16
Леон
Донован Леон
24
Бааль
Людовик Бааль
5
Шардонне
Брендан Шардонне
13
Ласн
Поль Ласн
23
Отре
Матиас Отре
25
Грандсир
Самуэль Грандсир
Амьен
мин
1
Гютне
Реджис Гютне
90
27
Шеджу
Орельен Шеджу
90
3
Калабрези
Артуро Калабрези
90
12
Дибасси
Бакайе Дибасси
90
14
Алеесами
Хайтам Алеесами
90
8
Зунгу
Бонгани Зунгу
90
17
Бли
Алексис Бли
90
6
Монконду
Тома Монконду
90
10
Какута
Гаэль Какута
90
9
Гирасси
Серу Гирасси
58'
58'
90
29
Корнетт
Кентен Корнетт
90
Запасные
16
Дрейер
Маттью Дрейер
13
Жалле
Кристоф Жалле
25
Лефор
Жордан Лефор
28
Диабате
Фуссейни Диабате
22
Талаль
Махди Талаль
15
Конате
Мусса Конате
19
Аколо
Чадрак Аколо