Матч завершен
Амьен
Амьен
Отеро 27
1:0
Матч завершен
Брест
Брест
Лига 1, 12 тур

Лига 1,

12 тур

Франция
2 нояб. 2019, 22:00 МСК
2.11.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Амьен
мин
27
Шеджу
Орельен Шеджу
90
1
Гютне
Реджис Гютне
90
10
Какута
Гаэль Какута
90
3
Калабрези
Артуро Калабрези
90
14
Алеесами
Хайтам Алеесами
90
9
Гирасси
Серу Гирасси
90
17
Бли
Алексис Бли
90
5
Гнаоре
Эдди Гнаоре
90
12
Дибасси
Бакайе Дибасси
90
20
Мендоса
Стивен Мендоса
90
11
Отеро
Хуан Отеро
27'
27'
90
Запасные
16
Дрейер
Маттью Дрейер
24
Бодмер
Матье Бодмер
13
Жалле
Кристоф Жалле
8
Зунгу
Бонгани Зунгу
6
Монконду
Тома Монконду
19
Аколо
Чадрак Аколо
Брест
мин
24
Бааль
Людовик Бааль
90
13
Ласн
Поль Ласн
90
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
90
15
Менди
Александре Менди
90
8
Кур
Йоанн Кур
90
25
Грандсир
Самуэль Грандсир
90
Запасные
14
Кардона
Ирвин Кардона