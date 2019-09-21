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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Бордо
Бордо
Бриан 6
Пабло 69
2:2
Матч завершен
Брест
Брест
Грандсир 20
Отре 45
Лига 1, 6 тур
Лига 1,
6 тур
Франция
21 сент. 2019, 21:00 МСК
21.09.2019, 21:00 МСК
суббота
Бенуа Мийо
Бенуа Мийо
Главный Судья
Составы
Бордо
мин
7
Бриан
Джимми Бриан
6'
6'
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
14
Йованович
Вукашин Йованович
46
25
Кватен
Энок Кватен
90
4
Пабло
Пабло
69'
69'
90
10
Калу
Самуэль Калу
82
9
У-Джо
Хван У-Джо
90
5
Отавио
Отавио
90
22
Бенрау
Яссин Бенрау
65
19
Адли
Ясин Адли
90
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
29
Пундж
Максим Пундж
4
Мешер
Мешер
17
Чуаэми
Орельен Чуаэми
26
Башич
Тома Башич
11
Камано
Франсуа Камано
9
Майя
Джош Майя
Брест
мин
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
79
23
Отре
Матиас Отре
45'
45'
63
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
90
8
Кур
Йоанн Кур
90
25
Грандсир
Самуэль Грандсир
20'
20'
88
18
Перро
Ромен Перро
90
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
90
17
Бен
Дени Бен
90
7
Белькебла
Харис Белькебла
90
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
90
6
Диалло
Ибраима Диалло
90
Запасные
2
Дюверн
Жан-Кевин Дюверн
20
Бело
Гаэтан Бело
13
Ласн
Поль Ласн
7
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
9
Менди
Александре Менди
9
Майи
Кевин Майи