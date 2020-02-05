Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Франция
Англия
Китай
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Брест
Брест
Бенито 80
1:1
Матч завершен
Бордо
Бордо
У-Джо 10
Лига 1, 23 тур
Лига 1,
23 тур
Франция
5 февр. 2020, 21:00 МСК
5.02.2020, 21:00 МСК
среда
Составы
Брест
мин
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
90
24
Бааль
Людовик Бааль
90
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
90
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
90
23
Отре
Матиас Отре
90
11
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
90
7
Белькебла
Харис Белькебла
90
15
Менди
Александре Менди
90
25
Грандсир
Самуэль Грандсир
90
14
Кардона
Ирвин Кардона
90
Запасные
16
Леон
Донован Леон
5
Шардонне
Брендан Шардонне
20
Бело
Гаэтан Бело
13
Ласн
Поль Ласн
8
Кур
Йоанн Кур
27
Маньетти
Уго Маньетти
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
20
Сабали
Юссуф Сабали
90
25
Кватен
Энок Кватен
90
3
Пабло
Пабло
90
23
Бенито
Лорис Бенито
80'
80'
90
17
Айт Беннассер
Юссеф Айт Беннассер
90
26
Башич
Тома Башич
90
7
Бриан
Джимми Бриан
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
18
У-Джо
Хван У-Джо
10'
10'
90
28
Уден
Реми Уден
90
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
6
Косиельни
Лоран Косиельни
29
Пундж
Максим Пундж
8
Пардо
Рубен Пардо
19
Адли
Ясин Адли
9
Майя
Джош Майя