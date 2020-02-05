Матч завершен
Брест
Брест
Бенито 80
1:1
Матч завершен
Бордо
Бордо
У-Джо 10
Лига 1, 23 тур

Лига 1,

23 тур

Франция
5 февр. 2020, 21:00 МСК
5.02.2020, 21:00 МСК
среда
Составы
Брест
мин
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
90
24
Бааль
Людовик Бааль
90
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
90
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
90
23
Отре
Матиас Отре
90
11
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
90
7
Белькебла
Харис Белькебла
90
15
Менди
Александре Менди
90
25
Грандсир
Самуэль Грандсир
90
14
Кардона
Ирвин Кардона
90
Запасные
16
Леон
Донован Леон
5
Шардонне
Брендан Шардонне
20
Бело
Гаэтан Бело
13
Ласн
Поль Ласн
8
Кур
Йоанн Кур
27
Маньетти
Уго Маньетти
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
20
Сабали
Юссуф Сабали
90
25
Кватен
Энок Кватен
90
3
Пабло
Пабло
90
23
Бенито
Лорис Бенито
80'
80'
90
17
Айт Беннассер
Юссеф Айт Беннассер
90
26
Башич
Тома Башич
90
7
Бриан
Джимми Бриан
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
18
У-Джо
Хван У-Джо
10'
10'
90
28
Уден
Реми Уден
90
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
6
Косиельни
Лоран Косиельни
29
Пундж
Максим Пундж
8
Пардо
Рубен Пардо
19
Адли
Ясин Адли
9
Майя
Джош Майя