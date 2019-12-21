Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Лаборде 13
Саванье 30
Лаборде 56
Мойе 83
4:0
Матч завершен
Брест
Брест
Лига 1, 19 тур

Лига 1,

19 тур

Франция
21 дек. 2019, 22:45 МСК
21.12.2019, 22:45 МСК
суббота
Составы
Монпелье
мин
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
2
Суке
Арно Суке
90
9
Делор
Анди Делор
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
90
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
13'
56'
13', 56'
90
25
Мойе
Флоран Мойе
83'
83'
90
11
Саванье
Тежи Саванье
30'
30'
90
Запасные
16
Берто
Димитри Берто
22
Суарес
Матиас Суарес
6
Самбья
Жуниор Самбья
13
Шотар
Жорис Шотар
19
Камара
Сулейман Камара
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
Брест
мин
24
Бааль
Людовик Бааль
90
13
Ласн
Поль Ласн
90
11
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
90
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
90
15
Менди
Александре Менди
90
14
Кардона
Ирвин Кардона
90
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
90
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
90
5
Шардонне
Брендан Шардонне
90
6
Диалло
Ибраима Диалло
90
Запасные
16
Леон
Донован Леон
18
Перро
Ромен Перро
17
Бен
Дени Бен
8
Кур
Йоанн Кур
27
Маньетти
Уго Маньетти
9
Майи
Кевин Майи
25
Грандсир
Самуэль Грандсир