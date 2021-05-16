Монпелье - Брест: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Монпелье
Монпелье
-:-

Монпелье - Брест: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Брест
Брест
Лига 1, 37 тур

Лига 1,

37 тур

Франция
16 мая 2021, 22:00 МСК
16.05.2021, 22:00 МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Монпелье
мин
1
Омлин
Йонас Омлин
3
Конгре
Даниэль Конгре
4
Хилтон
Виторино Хилтон
31
Коцца
Николя Коцца
6
Самбья
Жуниор Самбья
12
Ферри
Джордан Ферри
11
Саванье
Тежи Саванье
25
Мойе
Флоран Мойе
9
Делор
Анди Делор
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
19
Мавидиди
Стефи Мавидиди
Запасные
16
Берто
Димитри Берто
-
5
Мендеш
Педру Мендеш
-
2
Суке
Арно Суке
-
7
Ристич
Михайло Ристич
-
20
Долли
Киган Долли
-
13
Шотар
Жорис Шотар
-
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
-
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
-
21
Ваи
Элье Ваи
-
Брест
мин
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
18
Перро
Ромен Перро
3
Брассье
Лилиан Брассье
5
Шардонне
Брендан Шардонне
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
6
Лукас
Жеан Лукас
7
Белькебла
Харис Белькебла
21
Февр
Ромен Февр
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
15
Мунье
Стив Мунье
14
Кардона
Ирвин Кардона
Запасные
16
Сибуа
Себастьен Сибуа
-
24
Бааль
Людовик Бааль
-
2
Дюверн
Жан-Кевин Дюверн
-
26
ле Дуарон
Жереми ле Дуарон
-
8
Ласн
Поль Ласн
-
12
Филиппото
Ромен Филиппото
-
17
Мбок
Янга Мбок
-
29
Фадига
Бандиугу Фадига
-
9
Онора
Франк Онора
-

Прошлые матчи

20.12.2020 20 дек. 2020 вс 15:00
Брест
2 : 2
Монпелье
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 15:00
Брест
2
Монпелье
2
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Монпелье
4 : 0
Брест
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Монпелье
4
Брест
0
04.05.2013 04 мая 2013 сб 21:00
Монпелье
2 : 1
Брест
04.05.2013 04 мая 2013 сб 21:00
Монпелье
2
Брест
1
12.12.2012 12 дек. 2012 ср 21:00
Брест
1 : 2
Монпелье
12.12.2012 12 дек. 2012 ср 21:00
Брест
1
Монпелье
2
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 21:00
Монпелье
1 : 0
Брест
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 21:00
Монпелье
1
Брест
0
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 20:00
Брест
2 : 2
Монпелье
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 20:00
Брест
2
Монпелье
2
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:00
Монпелье
0 : 0
Брест
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:00
Монпелье
0
Брест
0
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
Брест
0 : 0
Монпелье
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
Брест
0
Монпелье
0

Новости

Игрок «Монпелье» отпраздновал гол «Ниму», съев мармеладку (намек на его прозвище). А потом судья отменил этот мяч
#Анди Делор
14 марта, 17:54
Вратари «Бреста» – загадка. Один обводил в штрафной и привез гол, другой раньше пропускал с углового
1
#Себастьян Сибуа
20 февраля, 00:37
1
Звезда «Монпелье» лежа пнул соперника в пах и удалился. Клуб остался вдевятером и влетел 0:4
#Дамьен Ле Таллек
26 октября 2020, 12:20
«Обнимаем нашего друга». Неймар и Паредес троллят соперника, который критиковал их в интервью
#Анди Делор
02 февраля 2020, 11:50
Мы нашли вратаря, чья карьера – сплошь странные трансферы. То улетит в деревню Уругвая, то уйдет из «Ман Сити» по сложной схеме
#Херонимо Рульи
29 января 2020, 20:52
# Новости матча
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10
«Монпелье» продлил контракт с 42-летним защитником. Он отыграл за клуб девять сезонов
16 мая 2020, 12:47
Игрок «Монпелье», заболевший коронавирусом, вышел из комы
27 апреля 2020, 15:55
Футболист «Монпелье» попал в отделение интенсивной терапии
24 апреля 2020, 09:04
Игрок «Монпелье» назвал Неймара ублюдком, который над ним насмехается
14 апреля 2020, 10:04